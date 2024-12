Quito, el nuevo destino gastronómico de alto nivel en Ecuador

Lizeth Mosquera, fundadora de Quito In Trend, lo atribuye a la importancia de una capital. "Es común que estos espacios se concentren las ciudades que tienen instancias estatales o internacionales muy importantes; también en sitios altamente turísticos. Pasa en Perú, Colombia, Argentina".

"Hoy casi no se hace planes con la familia. Estos son espacios que apuntan más a experiencias con amigos, al disfrute, a la foto de Instagram", agrega Mosquera.

También apunta a un tema de costos. Este mismo segmento generacional no le teme a invertir en experiencias de alto nivel, lo que ha influido directamente en la forma de relacionarse.

Este restaurante también fue pionero en el menú degustación; los visitantes no acceden a cartas.

Pía Salazar y su esposo, Alejandro Chamorro, son los propietarios. Ambos chefs trabajaron en el exterior, especialmente en Perú, justo cuando su gastronomía estaba en auge; pensaron que la comida ecuatoriana no tenía nada que envidiarle y empezaron su propio sueño: abrieron un restaurante para enaltecer los productos ancestrales olvidados por la cocina contemporánea.

Está en Quito desde hace una década. Recibió su primer reconocimiento en 2019 y hoy está en el puesto 11 de los mejores restaurantes de Latinoamérica y el 61 en el mundo en el ranking The World's 50 Best.

Otro sitio que también está en la capital, y compite en las grandes ligas culinarias, es de carnes. Tributo está en el puesto 33 del World Best Steak Restaurants y en el 92 del ranking The World's 50 Best, reconocimientos que en Latinoamérica siempre recayeron en países como Argentina y Uruguay.

Luis Maldonado es el chef y propietario y apostó por la calidad de la carne de los Andes. Dice que hablar de vacas lecheras de Cotopaxi, Pichincha o Imbabura es hablar de una de las mejores del mundo.

"No estamos descubriendo el agua tibia, estamos entendiendo las características que tiene la vaca de los Andes, con un animal que hoy en día es muy valorado en Europe. Utilizando esos animales que se consideraba descarte hoy tenemos una red de ganaderos.

Más que reconociemientos internacionales, Maldonado busca que la carne sea valorada por los mismos ecuatorianos.

El tratamiento que le dan a la carne es una verdadera ciencia. Uno de los platos más valorados es la bistecka ahumada; la carne tiene una maduración de 35 días, se ahúma en maderas de canelo para que le aporte un sabor distinto, luego la engrasan para que se caramelice hasta que, finalmente, llegue al plato, un proceso minucioso que toma alrededor de 45 minutos.