Si hay algo que identifica a los quiteños es su forma de hablar. Y no, no es que solamente se le agregue la 'f' al final de cada oración, sino que se utilizan palabras que, aunque pueden usarse en otras ciudades o incluso países, aquí tienen un significado o uso particular. Estos son los quiteñismos.

Susana Cordero de Espinoza, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, explica que el país tiene cerca de 10 000 palabras y expresiones propias del español ecuatoriano. Y, por su puesto, cada provincia, e incluso ciudad, tiene términos de uso particular.

A pesar de ello, resalta que es más común el uso de ecuatorianismos en zonas de la Sierra que en el Litoral o la Amazonía. Guayaquil, por ejemplo, tiene frases y términos bastante populares, pero en menor cantidad. A criterio de Cordero, esto se debe a que, al ser un puerto, es una ciudad "más universal".