El festival es gratuito, pero las personas que donen alimentos no perecibles o productos de aseo tendrán acceso preferencial , así lo informó la organización del QuitoFest.

Con 36 bandas y artistas nacionales e internacionales, el evento contará con dos escenarios con el objetivo de que la espera entre una banda y otra no supere los 10 minutos. Cada día tendrá una temática distinta con géneros como cumbia, pop rock alternativo, urbano, rock y metal.

Escenario 1

Sablevation Posmortem: 13:30 a 14:00

Las Tres Piedras: 14:30 a 15:00

Black Sun: 15:35 a 16:10

Muscaria: 16:50 a 17:35

Curare: 18:25 a 19:10

Malón (Argentina): 20:00 a 21:00

Escenario 2

Prevalecer: 13:00 a 13:30

The Psychokiller: 14:00 a 14:30

Sacrificium Tagaeri: 15:00 a 15:35

Here Comes The Kraken (Estados Unidos): 16:10 a 16:50

Madball (Estados Unidos): 17:35 a 18:25

Bajo Sueños: 19:10 a 20:00