Reiteró su respaldo a los agentes de tránsito que tuvieron un incidente con dos policías armados y vestidos de civil , que custodiaban un vehículo sin placas y con vidrios polarizados dentro de un carril exclusivo de transporte público , la semana pasada, el Burgomaestre destacó que, una vez esclarecidos los hechos, esto no empañará la coordinación y la buena relación con la Policía Nacional.

El alcalde Pabel Muñoz López informó hoy, lunes 4 de marzo de 2024, se intensificarán los controles a vehículos con vidrios polarizados, sin placas, con dos personas en moto, sin casco , consumo de licor, exceso de velocidad, etc. "Si usted no quiere ser sancionado interiorice la norma (...) espero este miércoles hacer la presentación formal porque ya está en tratamiento la ordenanza que presenté con el apoyo de algunos concejales para regular el servicio de delivery ”.

El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Washington Martínez, se reunirá con la contraparte policial para aclarar protocolos y definir procedimientos en estos casos.

Al recapitular el percance en el programa Frecuencia Quiteña, dijo que, cumpliendo su trabajo, dos agentes de tránsito ven que estaba siendo invadida la vía de carril exclusivo del transporte público, toman procedimiento, piden que los ocupantes se identifiquen, buscan parar su tránsito, ante lo cual se bajan dos policías y encañonan a nuestros agentes.

La Policía emitió una disculpa institucional. Se entiende que iba una persona de alto riesgo con un nivel de protección. “Lo que no es entendible es que no nos notifiquen lo que está sucediendo, si indicaban la credencial de policía y estaban ejecutando un procedimiento era entendible y el agente no les iba a parar”, indicó.

