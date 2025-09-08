Quito: un motociclista murió en la avenida De la Prensa, al amanecer de este lunes 8 de septiembre

Un motociclista murió al amanecer de este lunes 8 de septiembre de 2025 en la avenida De la Prensa y la calle David Ledesma, a la altura de El Condado, extremo norte del Distrito Metropolitano de Quito.

Un joven, de 23 años, se impactó contra un poste de alumbrado público. El agente civil de tránsito que tomó procedimiento informó que la alerta fue recibida a las 04:40 por las autoridades y el sistema de emergencias ECU 911. "Nos acercamos al sitio y confirmamos el siniestro de tránsito, de tipología estrellamiento", manifestó el uniformado.

Se investiga si el chico utilizaba casco. Los agentes de tránsito cercaron la zona cinta de seguridad. También acudió el personal de Medicina Legal para recoger evidencias y se esperaba el arribo del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para que indagar las causas del siniestro.

El hecho ocurrió en el carril de circulación sur-norte. Las autoridades pidieron a los conductores que tomen vías alternas.

