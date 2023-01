Quito: más de 8.500 sanciones a buses alimentadores se emitieron en 2022

La Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito informó a la ciudadanía que, en 2022, emitió 8.540 sanciones a buses alimentadores que prestan servicio a los usuarios del sistema de transporte municipal. La cantidad representa 2.945 emisiones de infracciones más que las realizadas en el 2021, cuando hubo 5.595.

Según la Coordinación de Fiscalización Operativa, dependencia encargada del control del buen funcionamiento de los sistemas Trolebús, Ecovía y el servicio de alimentadores, las unidades sancionadas cometieron faltas como no cumplir con la programación operativa, incumplir las órdenes e instrucciones operacionales; no entrega de boletos y tickets, reventa y reutilización de boletos y tickets, causar desfases o retrasos en la programación operativa; no respetar las paradas, maltrato verbal, etc.

Estas sanciones, a decir de los técnicos de fiscalización, son el resultado del trabajo diario que realizan el personal de esta área de la Empresa de Pasajero y además se receptaron denuncias, a través del Sistema de Quejas de la EPMTPQ, 216 quejas ciudadanas referentes al mal servicio que prestan algunas empresas de transporte y que son sancionadas conforme la normativa institucional vigente.

