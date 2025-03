Un fuerte aguacero se registró la tarde de este miércoles 26 de marzo en Chilibulo, sur de Quito , dejando algunos sectores anegados, aunque no fue la única afectación.

Los sectores afectados con el corte de luz son las calles Chilibulo y Angochagua, ciudadela Yaguachi, La Magadalena, Dos Puentes y sus alrededores.

No es todo. Moradores también reportaron un enorme socavón en las calles Chilibulo y Carapungo. Por su magnitud, los vehículos no podrán circular por la zona. De acuerdo con datos del COE Metropolitano, no hay viviendas afectadas y se ejecutan las labores propias en estos casos.

La emergencia es atendida por la AMT, COE Quito, Epmmop y Epmaps.

