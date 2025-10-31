Quito: lluvia con granizo se reporta en Conocoto, este 31 de octubre

La tarde de este viernes 31 de octubre de 2025 se reporta un fuerte aguacero, principalmente en el sector de Conocoto, en donde también hay granizo. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano informó que habrá persistencia en las precipitaciones y tormentas eléctricas en el Distrito Metropolitano de Quito.

Se prevé un nivel de afectación alto. Habrá condiciones adversas en las vías por agua estancada, deslizamientos y bancos de niebla. Se reportarán deslizamientos de tierra y movimientos en masa por saturación del suelo. Descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.

Con base en información del Inamhi, el COE informó que habrá aumento del caudal y posible desbordamiento de ríos y quebradas. El COE señaló que las lluvias y tormentas eléctricas seguirán en el DMQ hasta el 4 de noviembre. Se monitoreará los efectos de las precipitaciones en zonas del noroccidente como Nanegal, Nanegalito, Nono, Calacalí.

Lo mismo en Tumbaco, Los Chillos, San Antonio, Puembo, Yaruquí, Checa, Conocoto, Alangasí.

