Quito: lluvia con granizo se reporta en Conocoto, este 31 de octubre

La tarde de este viernes 31 de octubre de 2025 se reporta un fuerte aguacero, principalmente en el sector de Conocoto, en donde también hay granizo. El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/coe-metropolitano target=_blank>Comité de Operaciones de Emergencia (COE)</a></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/sobreviviente-explosion-tanquero-ruta-viva-esposa-ayuda-AE10361540 target=_blank></a></b>