Quito: un incendio forestal se reportó en Nayón, este 20 de agosto

Un<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/incendio-forestal-en-quito target=_blank>incendio forestal</a></b> se reporta, la tarde de este miércoles 20 de agosto de 2025, en el sector de <b>Nayón</b>, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito. Los efectivos del <b>Cuerpo de Bomberos (CBQ)</b> acud <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/8280-hectareas-destruidas-incendios-forestales-ultimos-seis-anos-quito-HC9895696#:~:text=Desde%202019%20hasta%20el%20a%C3%B1o,de%20gente%20no%20hace%20conciencia. target=_blank></a></b>