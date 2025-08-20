Quito
20 ago 2025 , 14:50

Quito: un incendio forestal se reportó en Nayón, este 20 de agosto

La emergencia se encuentra controlada en la parte superior y los casacas rojas continúan trabajando en la zona baja de la quebrada

   
  • Quito: un incendio forestal se reportó en Nayón, este 20 de agosto
    Los bomberos apagando el fuego en el sector de Nayón. ( Cortesía del CBQ )
Un incendio forestal se reporta, la tarde de este miércoles 20 de agosto de 2025, en el sector de Nayón, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito. Los efectivos del Cuerpo de Bomberos (CBQ) acudieron a ese punto para apagar el fuego.

El comandante del CBQ, Esteban Cárdenas, indicó que la emergencia se encuentra controlada en la parte superior y los casacas rojas continúan trabajando en la zona baja de la quebrada.

De otro lado, una investigación de incendios fue activada y la patrulla de control. Se coordina acciones con la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional.

Le puede interesar: 8 280 hectáreas destruidas por incendios forestales en los últimos seis años, en Quito

Un hombre fue sancionado

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que se inició un procedimiento de sanción contra un ciudadano por iniciar el incendio forestal cerca de una quebrada de Nayón; el incidente fue controlado por Bomberos Quito y no dejó personas heridas ni viviendas afectadas.

Según el personal de la AMC, que atendió la emergencia, el presunto infractor realizó una "quema de material vegetal" que se salió de control y dio inicio al incendio forestal, afectando una franja de la quebrada.

El incidente también puso en riesgo a la persona que habría provocado la quema.

LEA: Las zonas más propensas a incendios forestales son monitoreadas por Bomberos Quito

Según la Ordenanza Metropolitana para la Gestión de Incendios Forestales y el Uso Integral del Fuego, provocar conatos de incendio forestal se considera una infracción leve y el responsable podría enfrentar una multa desde un salario básico hasta dos salarios básicos y medios, es decir, hasta USD 1  175.

8 280 hectáreas destruidas por incendios forestales en Quito

El año pasado se consumieron 2 223 hectáreas, en 340 incendios forestales registrados en distintos puntos de la ciudad, y las autoridades han detectado que se continúa con las mismas malas prácticas que abonan a este tipo de catástrofes.

Desde 2019 hasta el año pasado, se quemaron 8 280,46 hectáreas en el Distrito Metropolitano de Quito, lo cual equivale a más de 10 000 campos de fútbol profesional o 129 parques del tamaño de La Carolina. No obstante, frente a esa triste realidad, la mayoría de gente no hace conciencia. Gustavo Chiriboga, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) contó a Ecuavisa.com que cada semana se reporta un promedio de entre 15 y 20 procesos sancionatorios a personas que realizan quemas agrícolas y la situación no cambia.

Le puede interesar: Kit de emergencia para evacuaciones: preparación ante incendios forestales en Quito

Entre los años 2019 y 2024, Conocoto, Pifo, Calderón, El Quinche, Píntag y El Condado han sido recurrentemente afectadas por incendios forestales, lo que evidencia un patrón de alta vulnerabilidad, según los estudios del CBQ. En el 2024, el 83% de las emergencias relacionadas al fuego ocurrieron entre julio y noviembre. La época seca y la sequía prolongada aumentan el riesgo exponencialmente.

