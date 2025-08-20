Quito
Quito: las autoridades municipales prevén soterrar 45 kilómetros de cables en 2025

La mañana de hoy, los obreros del Municipio retiraron miles de alambres en el sector de La Pradera y vías aledañas que causaban mal aspecto al sector. Los cables corresponden a servicios de televisión pagada, servicios de Internet o telefonía fija

   
    Miles de cables cortados en la interseccion de la Diego de Almagro y Whimper. ( Diego Bravo C. / Ecuavisa )
La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) retiró ocho kilómetros de cables en el sector de La Pradera y vías aledañas, desde el 19 de agosto de 2025. En el Municipio de Quito se informó que el proyecto inició con la canalización subterránea de ductos para redes de telecomunicaciones.

También se hizo la renovación de aceras. En estos días, se coordinó con las operadoras de telecomunicaciones para sacar los cables, lo cual permitirá mejorar el aspecto de la zona.

El perímetro de intervención comprendió las avenidas Eloy Alfaro, República, 6 de Diciembre y Shyris, así como varias calles aledañas como la Andrade Marín, Antonio Navarro y Diego de Almagro. La mañana de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, los obreros de Epmmop arrancaron miles de cables de las avenidas Almagro y 6 de Diciembre y luego los cargaban en volquetas.

Le puede interesar: Más de un millón de cables en los postes afean a Quito; el problema se vuelve inmanejable

Los obreros de Epmmop cortando los cables en la av. Diego de Almagro.
Los obreros de Epmmop cortando los cables en la av. Diego de Almagro. ( Diego Bravo C. / Ecuavisa )

Soterramiento de cables

En dos años, la Alcaldía ha completado 26 km de soterramiento, frente a los 45 km realizados en toda la década anterior, y proyecta llegar a 100 km al final del período (2023-2027). Este año 2025 se planificó completar 45 kilómetros de soterramiento de cables en Quito

Además de La Pradera 2, avanzan los proyectos en las avenidas Rodrigo de Chávez y Ajaví, polígono Cusubamba–Solanda, La Delicia–Cotocollao, av. El Inca, av. 6 de Diciembre, av. Patria, Colón y centro de Calderón.

Entre los proyectos concluidos se ubican en el centro de la parroquia Calderón, en las avenidas Patria y Colón.

Le puede interesar: Quito: las autoridades municipales prevén soterrar 100 kilómetro de cables

Los cables retirados eran transportados en la maquinaria pesada del Municipio.
Los cables retirados eran transportados en la maquinaria pesada del Municipio. ( Diego Bravo C. / Ecuavisa )
