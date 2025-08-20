Quito: las autoridades municipales prevén soterrar 45 kilómetros de cables en 2025

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) retiró ocho kilómetros de cables en el sector de La Pradera y vías aledañas, desde el 19 de agosto de 2025. En el Municipio de Quito se informó que el proyecto inició con la canalización subterránea de ductos para redes de telecomunicaciones.

También se hizo la renovación de aceras. En estos días, se coordinó con las operadoras de telecomunicaciones para sacar los cables, lo cual permitirá mejorar el aspecto de la zona.

El perímetro de intervención comprendió las avenidas Eloy Alfaro, República, 6 de Diciembre y Shyris, así como varias calles aledañas como la Andrade Marín, Antonio Navarro y Diego de Almagro. La mañana de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025, los obreros de Epmmop arrancaron miles de cables de las avenidas Almagro y 6 de Diciembre y luego los cargaban en volquetas.

Le puede interesar: Más de un millón de cables en los postes afean a Quito; el problema se vuelve inmanejable