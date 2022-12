Quito: AMT desplegará controles de movilidad en alrededores de 24 centros comerciales

Puntos de control y fechas

Desde el 22 de diciembre de 2022 hasta el 1 de enero de 2023, se prevén nueve eventos relacionados con la Navidad y Fin de Año, en los cuales se realizarán los siguientes dispositivos de movilidad:

Jueves 22/08:30

Procesión Patronato San José-Cardenal de la Torre

Cierre vial: av. Cardenal de la Torre y AjavíRutas alternas: av. Ajaví y Benancio Estandoque.Desvíos: José Abarcas, José María Alemán y Fco. Rueda.

Viernes 23/09:30

Procesión Patronato San José - La Ecuatoriana

- Cierres viales: Ignacio Lecumberry y La Ecuatoriana; Ignacio Lecumberry y Joaquín Enríquez; Antonio Mon y Velarde y Joaquín Enríquez.

- Rutas alternas: av. Mariscal Sucre, av. La Ecuatoriana y Joaquín Játiva.Desvíos: Clemente Concha Herrera y Cevallos.

Sábado 24/10:00

Fiestas de Navidad

- Cierres viales: calle Echanique y calle Joaquín Calderón; calle Echanique y calle Eusebio Conde.

- Rutas alternas: calle Teresa Flor, calle Antonio Román y calle César Villacrés.

Sábado 24/13:30

Pase del Niño-La Magdalena

- Cierres viales: Viracocha y Puruhá; Puruhá y María Duchicela; Caranqui y María Duchicela; Caranqui y Quisquis; Collahuazo y Cañaris; Atutachi Duchicela y Huaynapalcón; Collahuazo y Puruhá; Puruhá y Quisquis.

- Rutas alternas: Gral. Epiclachima, Collahuazo, av. Libertadores, av. Mariscal Sucre, av. Teniente Hugo Ortiz.Desvíos: Quitus, Gral. Epiclachima y Cacha.

Sábado 24/13:00

Pase del Niño Jesús-El Doral

- Cierres viales: calle Doral y calle Carlos Mantilla; paseo B y calle El Doral; calles: Miami y California; New York y Carlos Mantilla; New York y El Doral; El Doral y New York; EL Doral y Alejandría.

- Rutas alternas: calle Carlos Mantilla, calle Alhambra, pasaje San Luis, calle Capitán Giovanni Calles.

Domingo 25/10:00

Pase del Niño-La Magdalena

- Cierres viales: Viracocha y Puruhá; Puruhá y María Duchicela; Caranqui y María Duchicela; Caranqui y Quisquis; Collahuazo y Cañaris; Autachi Duchicela y Huaynapalcón; Collahuazo y Puruhá; Puruhá y Quisquis.

- Rutas alternas: Gral. Epiclachima, Collahuazo, av. Libertadores, av. Mariscal Sucre, av. Teniente Hugo Ortiz.Desvíos: Quitus, Gral. Epiclachima y Cacha.

Sábado 31/18:00

Banda de Pueblo-Amaguaña

- Cierres viales: Imbabura y Cecilia Barba.

- Rutas alternas: Manuel Jijón y Sta. Cecilia.

- Desvíos: Cecilia Barba y 1 de Mayo.

Domingo 01/14:00

Banda de Pueblo/Amaguaña

- Cierres viales: Imbabura y Cecilia Barba.

- Rutas alternas: Manuel Jijón y Sta. Cecilia.Desvíos: Cecilia Barba y 1 de Mayo.

