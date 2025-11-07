Quito
07 nov 2025 , 04:31

Quito: 216 emergencias por lluvias se reportaron entre julio y noviembre

   
  • Quito: 216 emergencias por lluvias se reportaron entre julio y noviembre
    La maquinaria del Municipio limpia la quebrada luego de las lluvias. ( Cortesía de Quito Informa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

En Quito se registraron 216 emergencias asociadas a las lluvias, entre el 1 de julio y el 4 de noviembre de 2025, informó el Municipio. Coincide con los meses de mayor intensidad de precipitaciones, particularmente octubre, señalado como el mes más lluvioso de los últimos 18 años por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Hubo 113 inundaciones, caídas de árboles (39) y movimientos en masa (36). Estos representaron el 87% de los eventos. También se reportaron 22 colapsos de edificaciones, tres desbordamientos de ríos, dos episodios de vientos fuertes y una descarga atmosférica.

Esos índices no superan los picos registrados en 2023, cuando se presentaron mayores emergencias por inundaciones y caída de árboles. Durante este periodo, se contabilizaron 30 personas afectadas. Las zonas La Delicia y Los Chillos concentraron el 62% de estos casos, lo que las ubica como territorios prioritarios en la intervención preventiva.

Le puede interesar: Puente peatonal en la Plaza de Toros será desmontado; revise los cierres viales

Octubre fue el mes más lluvioso, en 18 años

Octubre acumuló 223,5 milímetros de lluvia -según datos del Inamhi- el registro más alto en casi dos décadas. En este mes, el COE-M atendió deslizamientos, desbordamientos de quebradas, aumento de niveles en ríos y tormentas eléctricas que provocaron anegamientos en viviendas y vías.

Los equipos municipales actuaron de manera inmediata con labores de limpieza, remoción de sedimentos, desalojo de materiales, apuntalamientos y apoyo a familias afectadas.

Le puede interesar: Fiestas de Quito 2025: conozca la agenda de desfiles, ferias y conciertos

Temas
Invierno
Lluvias
deslizamientos de tierra
emergencias
tormentas eléctricas
acumulaciones de agua
Municipio de Quito
Quito
Noticias
Recomendadas