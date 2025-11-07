Quito: 216 emergencias por lluvias se reportaron entre julio y noviembre

En Quito se registraron 216 emergencias asociadas a las lluvias, entre el 1 de julio y el 4 de noviembre de 2025, informó el Municipio. Coincide con los meses de mayor intensidad de precipitaciones, particularmente octubre, señalado como el mes más lluvioso de los últimos 18 años por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Hubo 113 inundaciones, caídas de árboles (39) y movimientos en masa (36). Estos representaron el 87% de los eventos. También se reportaron 22 colapsos de edificaciones, tres desbordamientos de ríos, dos episodios de vientos fuertes y una descarga atmosférica.

Esos índices no superan los picos registrados en 2023, cuando se presentaron mayores emergencias por inundaciones y caída de árboles. Durante este periodo, se contabilizaron 30 personas afectadas. Las zonas La Delicia y Los Chillos concentraron el 62% de estos casos, lo que las ubica como territorios prioritarios en la intervención preventiva.

