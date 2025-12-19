Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este viernes 19 de diciembre

El Pico y placa rige este viernes 19 de diciembre del 2025 para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 9 y 0, en el Distrito Metropolitano de Quito.

Para mejorar la movilidad en la ciudad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementa contraflujos en las vías más concurridas como en la avenida Velasco Ibarra, Mariscal Sucre, túnel Guayasamín y autopista General Rumiñahui.

