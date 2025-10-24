Quito
24 oct 2025 , 06:19

Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este viernes 24 de octubre

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

   
    Quito, jueves 16 de enero del 2025. Congestión vehicular en la capital.( API )
El Pico y placa rige viernes 24 de octubre del 2025 para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 9 y 0, en el Distrito Metropolitano de Quito.

Para mejorar la movilidad en la ciudad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementa contraflujos en las vías más concurridas como las avenidas Simón Bolívar y Velasco Ibarra, Mariscal Sucre, túnel Guayasamín y autopista General Rumiñahui.

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

Los vehículos no pueden circular dentro del perímetro establecido. Las multas a los conductores por incumplir la medida en este 2025 son: primera vez, un 15% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, USD 70,5; segunda vez, el 25%, correspondiente a USD 117,5; y tercera vez, el 50%, USD 235.

Placas y días en los que rige el Pico y placa:

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.
