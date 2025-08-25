Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este lunes 25 de agosto

El Pico y placa rige este lunes 25 de agosto del 2025 para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 1 y 2, en el Distrito Metropolitano de Quito.

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

LEA: 30 especies de aves acuáticas tienen como hogar los reservorios de la Empresa Eléctrica Quito