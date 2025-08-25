Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este lunes 25 de agosto

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/bar-clausurado-cotocollao-EC9271017 target=_blank>Pico y placa</a> rige este<b> lunes 25 de agosto del 2025 </b>para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en<b> 1 y 2</b>, en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/estudiantes-clases-no-presenciales-evitar-brote-tosferina-YL9269537 target=_blank>Distrito Metropolitano de Quito.</a> La restricción está operativa desde las <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/35-especies-aves-hogar-reservorios-empresa-electrica-HF9986669></a></b>