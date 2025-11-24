Quito
Pico y placa en Quito: las restricciones de movilidad para este lunes 24 de noviembre

La restricción está operativa desde las 06:00 hasta las 09:30 por la mañana y en la tarde de 16:00 a 20:00.

   
    Agentes de tránsito realizando controles.
El Pico y placa rige este lunes 24 de noviembre del 2025 para los vehículos y motocicletas con placas que terminan en 1 y 2, en el Distrito Metropolitano de Quito.

Tomar en cuenta que la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) reporta, la mañana del 24 de noviembre, un siniestro de tránsito en el sector de Llano Grande, en el carril derecho sobre la calle Calisto Muzo y La Tola en sentido norte - sur.

Cronograma del Pico y placa

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Multas de tránsito

Los vehículos no pueden circular dentro del perímetro establecido. Las multas a los conductores por incumplir la medida en este 2025 son: primera vez, un 15% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, USD 70,5; segunda vez, el 25%, correspondiente a USD 117,5; y tercera vez, el 50%, USD 235.

