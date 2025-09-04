Una persona resultó herida tras una deflagración al interior de una vivienda, en el sur

Una deflagración se reportó la madrugada de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, en el sector de la Ciudadela del Ejército, al sur de Quito. La emergencia fue reportada al sistema ECU 911, a las 05:21.

Se coordinó la movilización de recursos humanos y técnicos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ). Al llegar al lugar, el personal de socorro confirmó que la deflagración se produjo por acumulación de GLP en una vivienda.

Esto dejó como resultado una persona herida con quemaduras, quien recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladada a una casa de salud. Además, se registraron daños en la infraestructura.

