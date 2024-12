Una de ellas es la reducción y pago único de USD 15 de la patente, para aliviar la carga financiera de quienes ejercen actividades económicas en Quito.

"A mí me parece que no es posible dar ese tipo de anuncios cuando no hay informes técnicos que validen ese tipo de decisiones y más aún cuando ese tipo de decisiones tienen que pasar por un debate legislativo en el Concejo Metropolitano", manifestó Wilson Merino.

Los cuestionamientos de algunos concejales se basan en que el tiempo parlamentario jugaría en contra de la medida, porque debe pasar por dos debates y solo tienen hasta el 10 de diciembre para aprobar el presupuesto de 2025.

"Todos los proyectos de tasas, contribuciones o presupuestos que tengan que ver con dineros tiene que ser una iniciativa del Alcalde que tiene que pasar por las comisiones competentes y luego tiene que ser aprobado en primer y segundo debate en el Concejo Metropolitano", sostuvo Analía Ledesma.

"Tanto la administración general como la Secretaría de Planificación deben presentar informes de cómo va a terminar afectando o no las patentes respecto del presupuesto del Municipio. A esto también hay que sumar otro proyecto de ordenanza del presupuesto para el 2025. Son dos proyectos de ordenanza que están en análisis", expresó Fidel Chamba.

