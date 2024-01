Sobre lo ocurrido la tarde de este martes en el Centro Histórico, el Alcalde dijo que ante la posibilidad de que delincuentes realicen actos vandálicos, los dueños de negocios tomaron la decisión de cerrar sus puertas, como medida de resguardo particular y privado. “Nosotros, junto con militares y miembros de la Policía, acompañamos los operativos para brindar seguridad a la ciudadanía”, afirmó.

"Si no veo un agente en el momento que estamos en la esquina, no significa que no esté trabajando, lo hace en otro punto de la ciudad, de acuerdo a los requerimientos”, señaló