Pabel Muñoz advierte que podría darse una nueva reversión del estadio Atahualpa si no se cumple el convenio original

Hoy, martes 8 de julio de 2025, Muñoz volvió a referirse al tema. Advirtió que cualquier acuerdo que la CDP intente firmar con un privado, sin la participación del Municipio, constituiría una nueva violación del convenio original y reactivaría el escenario de reversión, por cuanto el bien no puede enajenarse a un tercero, según una cláusula legal.

“¿Quién hablaba del Estadio antes de que el Municipio tomara cartas en el asunto? Hoy que queremos intervenir, todos quieren hacerlo. Qué bueno que así sea. Eso ya es un avance para Quito”, expresó.

“Si la CDP hiciera un acuerdo con un privado y no pasara por conocimiento de la Municipalidad, vuelve a violentar el documento jurídico de la donación de 1966”, dijo. "Entonces, no es tan fácil como quitarle al Municipio de por medio y entregarlo a un privado. Hay la cláusula que está prevista ahí que no se puede hipotecar o enajenar a un tercero, ¿qué es lo que va a pasar? Volverían a caer en un escenario de reversión”.

En cuanto al fallo que deja sin efecto la reversión, Muñoz dijo: “el Municipio está obligado por ley a apelar y así lo hará el Procurador porque hay que defender lo que es de la ciudad. No tenemos expectativa de que la decisión cambie, pero desde hoy, el reloj corre al revés para la Concentración Deportiva”. Indicó que la apelación no suspendería los efectos de la sentencia y la cumplirá.

A su juicio, el histórico escenario deportivo no necesita una mano de gato, sino una evaluación estructural para definir si requiere una renovación o un derrocamiento. Ahora, le corresponde a la Concentración Depotiva de Pichincha dar esta respuestas.

Recordó que la reversión se activó por el grave deterioro, mediante un proceso con sustento legal: informe técnico, análisis en comisión y resolución del Pleno del Concejo. “La donación realizada por el Municipio, en 1966, incluía condiciones que fueron incumplidas. La decisión se basó en ese marco jurídico. No es la primera vez que se revierte un bien municipal”.

