Es un estadio discontinuado, antiguo y con varias deficiencias. Está ubicado en la parte moderna de Quito, sin embargo, su fachada ya no va acorde con el ornato que demanda esta zona de la capital de los ecuatorianos.

La CDP dejó morir un símbolo para el deporte ecuatoriano. Las malas decisiones llevaron a que la selección de Ecuador salga de su casa. Ocho años han pasado del último partido del combinado tricolor en este escenario deportivo, que ya no cumple con los requisitos Conmebol para albergar esta clase de encuentros.

El Coloso de El Batán regresó a las manos del Municipio de Quito , y se tornó una disputa política. La CDP intentó resguardarse en el Ministerio de Deporte para evitar la reversión de este estadio, claramente su estrategia no funcionó.

La Concentración Deportiva de Pichincha tuvo bastante tiempo para buscar la manera de devolverle la vida al estadio Olímpico Atahualpa. No obstante, esperaron a que el Municipio de Quito clausure este escenario, para recién empezar a trabajar en un plan, el cual llegó demasiado tarde.

Luego, llegó la propuesta del expresidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, Jaime Ruiz, quien llamó al proyecto el Arena Atahualpa. El mismo no fue aprobado y después de algunos días, Ruiz presentó su renuncia al cargo.

En 2014, el entonces ministro del Deporte, José Francisco Cevallos, planteó la remodelación del estadio. Fue parte de las promesas de campaña de reelección del alcalde de Quito, Augusto Barrera. El Gobierno Nacional aportaría 55 millones de dólares, pero tras la derrota electoral, el plan no caminó.

Después del plan de Cevallos existieron tres más, que, por supuesto, no llegaron a ser ejecutados.

“Yo dejé en el 2004, cuando estaba terminando mi gestión, un plan de lo que sería una remodelación integral de este estadio. Lastimosamente, las administraciones que me sucedieron no se tomaron con seriedad lo que se tenía que hacer y lo abandonaron", dijo Cevallos en una entrevista con Ecuavisa.com

En el 2004, el expresidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, Omar Cevallos, dejó un plan de acción para remodelar este escenario deportivo, pero este no se llevó a cabo.

La CDP, en el 2024 y según su rendición de cuentas, tiene un activo fijo de USD 26 856 635,76 millones y un superávit de USD 410 382,14 . Estos montos sumados dan USD 27 267 017,9 , lo que refleja que la entidad no tiene la capacidad de hacerse responsable de la elaboración de un plan de remodelación del Coloso de El Batán.

Según el arquitecto Lenin Lara, construir un estadio nuevo tendría un costo de USD 30 millones. Si manejamos este valor, que realmente es bajo para la ejecución de un moderno escenario deportivo, la Concentración Deportiva de Pichincha no podría cubrir con este presupuesto.

La Concentración Deportiva de Pichincha ha cometido varios errores en su administración del estadio Olímpico Atahualpa. En la presidencia de Jaime Ruíz se adquirieron luces led para cumplir con los parámetros Conmebol, sin embargo, se equivocaron en la adquisición. Faltaban 42 lámparas para cumplir con estos requisitos. Ecuavisa.com pudo conocer que Independiente de Valle adquirió las iluminarias que están actualmente en el estadio.

Además, José Pardo, presidente de Sociedad Deportivo Quito, reveló que tenía un convenio con una empresa que quería poner el marcador electrónico en el estadio. Llevó esta propuesta a la CDP y no la aceptaron.

“Nosotros como Deportivo Quito queremos poner nuestro granito de arena. Hace tres meses tenía una empresa que quería poner un marcador electrónico, no iba a costar nada, lo iban a poner e iban a modificar esa parte, pero lastimosamente la Concentración no dio apertura y no se pudo hacer nada”, mencionó Pardo a Ecuavisa.com.

Estas diligencias acompañan a que el estadio perdió músculo deportivo. Hace ocho años que el Atahualpa dejó de ser la casa de la Tri y la situación de los clubes que juegan de local en este escenario no es la mejor, ya que, algunos como: el Deportivo Quito y El Nacional, atraviesan problemas económicos.

Universidad Católica y Vinotinto son los más estables en ese aspecto, pero en lo deportivo no luchan por el campeonato, sino por acudir a un torneo internacional. Esto hace que el estadio pierda esa ilusión del hincha por observar otra gesta, ya sea en tribuna, preferencia, general o palco.