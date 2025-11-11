Quito
11 nov 2025 , 11:50

Municipio ejecutará siete acciones para disminuir los siniestros de tránsito en Quito

Según el Municipio, el exceso de velocidad es la principal causa de muerte en las vías de Quito.

   
    Quito, 24 de marzo de 2024. Un tanquero cargado de combustible se incendió en la avenida Simón Bolívar.
Juan Pinchao
El alcalde Pabel Muñoz anunció siete medidas para reducir los siniestros de tránsito en Quito, que en las últimas semanas han dejado víctimas mortales, decenas de heridos y daños materiales.

Entre estas constan campañas de concientización sobre el exceso de velocidad y la colocación de radares preventivos-educativos, no sancionatorios porque judicialmente están prohibidos.

Estas son las siete acciones que buscarán reducir la siniestralidad en la capital:

  • 1) Aumentar controles preventivos de velocidad en 13 puntos críticos de la av. Simón Bolívar y Ruta Viva:La Argelia, Loma de Puengasí, Autopista General Rumiñahui, Universidad Internacional, intersección Ruta Viva y Simón Bolívar, Guápulo, Zámbiza, Granados, Nayón, Gualo, K1, K4 y K8 en la Ruta Viva.
  • 2) Restricción de circulación de transporte pesado en la Simón Bolívar y Ruta Viva de 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00.
  • 3) Refuerzo de señalización en zonas de alta siniestralidad.
  • 4) Instalación de radares preventivos-educativos, reconocidos por la Iniciativa Bloomberg para seguridad vial. No sancionan: informan y concientizan.
  • 5) Campaña en pantallas de publicidad exterior y eventos públicos para recordar que la velocidad excesiva mata.
  • 6) Programa Conductor Elegido en alianza con bares y discotecas, para evitar conducción bajo efectos de alcohol.
  • 7) Alianza con medios de comunicación para mantener una campaña sostenida de concientización.

    El anuncio surge luego de que en el Concejo Metropolitano de Quito se pidieran comparecencias y acciones para frenar la siniestralidad en la capital. Asimismo, después de que ocurriera un choque múltiple en la Ruta Viva, en la que tres personas murieron por la explosión de un tanquero.

    Según el Municipio, el exceso de velocidad es la principal causa de muerte en las vías de Quito. Le siguen conducir bajo los efectos del alcohol, no respetar señales de tránsito, maniobras bruscas y no mantener distancia con el vehículo de adelante. "Solo estas cinco conductas explican el 61% de los hechos viales que ocurren en la ciudad", dijo el Cabildo.

