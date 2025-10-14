Municipio de Quito retira el puente peatonal de la intersección de la avenida América y Rumipamba

El fin de semana se retiró el puente peatonal ubicado en la intersección de la avenida América y Rumipamba, como parte del programa Peatón Primero, una estrategia urbana que busca priorizar al peatón y mejorar la accesibilidad en la ciudad.

Este es el cuarto puente desmontado dentro del plan de intervención que reemplaza pasos elevados por cruces seguros a nivel de calle, con señalización moderna y acceso universal. Anteriormente, fueron retirados los puentes de San Bartolo, Universidad Central y Colegio 24 de Mayo.

La medida responde a una nueva visión de movilidad que pone en el centro al peatón, considerado el usuario más vulnerable de la vía. Entre enero y agosto de 2025, 52 personas perdieron la vida en las calles de Quito, lo que evidencia la necesidad de repensar la infraestructura vial y generar espacios más seguros e inclusivos.

El lanzamiento de este modelo contó con la presencia de Álex Pérez, secretario de Movilidad, junto a representantes de Bloomberg Philanthropies y la Global Designing Cities Initiative (GDCI), aliados técnicos en este proceso.

“Este tipo de intervenciones no solo transforman el espacio urbano, sino que también salvan vidas. Apostar por cruces seguros y accesibles es invertir en una ciudad más humana”, destacó Pérez.

En una primera fase, el Municipio identificó 16 puentes peatonales que serán retirados, priorizando zonas de alta circulación. El objetivo es crear pasos seguros a nivel de calzada que faciliten el desplazamiento de peatones, personas con movilidad reducida y adultos mayores.

Con el programa Peatón Primero, Quito busca transformar su modelo de movilidad con menos barreras físicas y más calles diseñadas para quienes caminan.