Una mujer murió y un hombre resultó herido tras el choque de una moto en Quitumbe

Una mujer, ocupante de una <b>motocicleta</b>, murió en un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/heridos-explosion-caldera-piscina-concentracion-deportiva-pichincha-OE10148363 target=_blank>siniestro de tránsito</a> ocurrido en la avenida <b>Quitumbe Ñan</b> y <b>Pachacama</b>, en Quitumbe, en el sur de Quito. El conductor resultó con heridas de <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/paro-nacional-ecuador-usuarios-denuncian-alza-precios-transporte-interprovincial-GF10157890 target=_blank></a> <b></b> <b></b>