Quito
24 sep 2025 , 06:52

Una mujer murió y un hombre resultó herido tras el choque de una moto en Quitumbe

El reporte preliminar sugiere que el conductor perdió pista y que la mujer cayó sobre la calzada, rodando varios metros.

   
Una mujer, ocupante de una motocicleta, murió en un siniestro de tránsito ocurrido en la avenida Quitumbe Ñan y Pachacama, en Quitumbe, en el sur de Quito. El conductor resultó con heridas de gravedad.

La emergencia fue reportada cerca de las 05:00 del 24 de septiembre. El reporte preliminar sugiere que el conductor perdió pista y que la mujer cayó sobre la calzada, rodando varios metros. El hombre fue atendido por el personal de primeros auxilios del Cuerpo de Bomberos Quito.

Testigos del hecho denunciaron la demora en la llegada de la ambulancia y de agentes de la AMT. Señalaron que, por iniciativa propia, colocaron ramas de un árbol caído por un choque en días pasados, para evitar que otros vehículos afectaran a las víctimas.

Uno de los agentes de tránsito que atendió el siniestro contó ambos ocupantes de la moto portaban casco de seguridad; una vez que llegó el personal de emergencia, se retiraron los cascos y se confirmó el deceso de la mujer. Aún se desconoce la identidad del conductor.

La vía se cerró parcialmente

El siniestro se registró sobre el carril izquierdo de la av. Quitumbe Ñan, en sentido norte-sur.

En primera instancia, funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerraron dos carriles (izquierdo y central) para tomar procedimiento.

En la zona no se registra congestión vehicular.

