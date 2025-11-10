Quito
Un muerto tras choque de un camión contra una casa en la vía a Papallacta

La vía permanece parcialmente habilitada en sentido Papallacta – Pifo.

   
    Una vivienda quedó destruida por el choque de un camión.( Policía Nacional )
Un camión que transporta madera se chocó contra una vivienda y un porte de energía eléctrica en la vía a Papallacta la mañana de este lunes 10 de noviembre.

El siniestro de tránsito se produjo a la altura del kilómetro 8, cantón Quijos, Napo, y dejó una persona fallecida y otra herida. No se ha especificado si la víctima mortal iba en el vehículo o estaba en la vivienda.

La vía permanece parcialmente habilitada en sentido Papallacta – Pifo.

La emergencia fue atendida por personal de Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Quito y la Empresa Eléctrica de Quito.

La vía Papallacta permite la conexión de Quito con la provincia de Napo.

