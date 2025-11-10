Un muerto tras choque de un camión contra una casa en la vía a Papallacta

Un <b>camión </b>que transporta madera se chocó contra una<b> vivienda </b>y un porte de energía eléctrica en la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/papallacta target=_blank>vía a Papallacta</a> la mañana de este lunes 10 de noviembre. El siniestro de tránsito se produjo a la<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/madre-hijo-fueron-victimas-secuestro-expres-barrio-estadio-olimpico-PL10397109 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/bus-perdio-frenos-choque-multiple-avenida-simon-bolivar-AL10397052 target=_blank></a>