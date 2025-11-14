Gran minga por la igualdad en el mes de noviembre

En el marco del <b>día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer</b>, que se da lugar el <b>25 de noviembre</b>, el Municipio de Quito impulsa la <b>Gran minga por la igualdad</b> con un calendario<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/marcha-eliminacion-violencia-mujer-cambio-ruta-centro-historico-KY8375738 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/navegando-mercado-laboral-ecuatoriano-bolsas-de-empleo-YX7374515 target=_blank></a>