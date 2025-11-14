Quito
14 nov 2025 , 14:24

Gran minga por la igualdad en el mes de noviembre

En noviembre se conmemora el mes contra la no violencia de la mujer y el Municipio de Quito realizará algunas actividades de concientización.

   
    El alcalde de Quito Pabel Muñoz junto a grupo de mujeres ( Municipio de Quito )
Fuente:
Municipio Quito
user placeholder

Redacción
En el marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se da lugar el 25 de noviembre, el Municipio de Quito impulsa la Gran minga por la igualdad con un calendario lleno de actividades, desde el viernes 14 hasta el domingo 30 de noviembre.

Su principal evento Vivas, sin miedo, será el 25 de noviembre en el Campus Sur de la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, donde se invitará a la reflexión sobre la violencia que viven las mujeres en distintos contextos de su cotidianidad.

Además, se firmarán convenios con empresas privadas para que mujeres que viven en casas de acogida municipales puedan acceder a plazas de empleo.

Las jornadas que se llevarás a cabo son:

Artesanas amazónicas en Quito participan en Feria
Artesanas amazónicas en Quito participan en Feria ( Ministerio de Producción )

Viernes 14 de noviembre:

Exposición de murales comunitarios, de 09:00 a 14:00, en Zona La Delicia, Liga Deportiva Pisulí en Tribuna Anita, la zona Centro en la calle, Álvaro De Cevallos y zona Quitumbe en la Casa Barrial De Caupichu y Presentación de las guías del Plan de vida, esta es una propuesta privada dirigida la Casa de la Mujer.

Lunes 17 de noviembre:

Stand de promoción de servicios, en la Universidad Central del Ecuador, de 08:00 a 12:00. Experimento social, escucha que transforma, activación social con estudiantes de universidades a los que se les expondrá relatos sobre violencia femenina. Calles Veintimilla e Isabel La Católica, a las 11:00.

Martes 18 de noviembre:

Stand de promoción de servicios, en la Universidad Central del Ecuador, de 08:00 a 12:00. Taller juntas nos cuidamos, Centro de Atención Integral Tres Manuelas, a las 10:00 y el compartir de saberes: memoria y resiliencia, se realizará en la Casa Barrial de la Comuna de Santa Anita en Calderón, desde las 17:00.

Miércoles 19 de noviembre:

Sensibilización sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Universidad Central del Ecuador, de 08:00 a 12:00, sensibilización sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el Centro de Atención Integral Tres Manuelas (CAI), de 14:00 a 16:00 y una Yincana Rompe el ciclo, participarán todos los colegios municipales de forma simultánea.

Jueves 20 de noviembre

Sensibilización sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Universidad Central del Ecuador, de 08:00 a 12:00, firma de compromiso para la prevención y erradicación de la violencia, se desarrollará en el Centro Cultural Metropolitano, en el salón Protocolar, de 14:30 y Conversatorio: reparación integral a víctimas de violencia femicidio, a las 17:00 en el CAC.

Viernes 21 de noviembre

Sensibilización sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Universidad Central del Ecuador, de 08:00 a 12:00. Un arupo por la memoria: acto de conmemoración a las víctimas de feminicidio, en el parque de la Mujer (Avenida Mariana de Jesús), a las 10:00.

Sábado 22 de noviembre

Feria Warminga, en el bulevar de las Naciones Unidas, de 09h00 a 14:00

Martes 25 de noviembre

Tendedero de la memoria: reflexión en conmemoración del 25N. Desde las 09:00 a las 10:00. Evento Cero Acoso, en la Universidad Salesiana al sur de la capital, de 10:00 a 12:00, Vivas sin miedo y firma de convenio a las 15:00.

Miércoles 26 de noviembre

Graduación Escuela De Liderazgo Eloy Alfaro, Centro 60 y Piquito Eloy Alfaro

Jueves 27 de noviembre

Conversatorio por zoom abierto al público y feria de servicios de la Red Violeta (Maternidad Isidro Ayora), de 08:00 A 12:00

Viernes 28 de noviembre

Feria de la Secretaría de Salud 25N, stand informativo y de sensibilización sobre prevención de violencia, dirigido a adolescentes en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, a las 07:30.

Sábado 29 de noviembre

Feria Warminga, en el parque ecológico Solanda, de 09:00 a 14:00 y cine comunitario diverso, en las afueras de la Casa de la Diversidad Q+, de 18:30 a 20:00.

Domingo 30 de noviembre

Atenciones itinerantes de los Centros de Equidad y Justicia, además de las Juntas de Protección de Derechos, de 8:00 a 13:00.

