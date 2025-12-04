Quito
El Metro de Quito rechaza informe de Contraloría y anticipa acciones legales

El Metro dijo que hay un desconocimiento en materiales especializadas que llevaron a conclusiones erróneas.

   
    Un tren el Metro de Quito sale de El Labrador.( API )
El Metro de Quito rechazó "de forma enérgica" el examen especial de Contraloría que encontró presuntos indicios de responsabilidad administrativa, penal e incluso una glosa por más de USD 5 millones.

Para el Metro, el equipo auditor de Contraloría demuestra un desconocimiento de los convenios internacionales, instrumentos legales, contrato FIDIC, normativa europea en materia ferroviaria "bajo las cuales se construyó y ejecutó la Primera Línea del Metro de Quito con el permanente monitoreo de la banca multilateral, financista de esta obra".

A su juicio, este desconocimiento hizo que haya conclusiones erradas.

Adicional, el Metro dijo que la difusión del examen especial mediante medios de comunicación incumple "el debido proceso y vulnera la seguridad jurídica".

En este sentido, la entidad anunció que ejercerá "todas las acciones legales" que les asisten.

