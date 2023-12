Metro de Quito: ¿cuál es la labor de los guías educativos y los gerentes de las estaciones?

Entre los guías educativos hay profesionales de turismo, talento humano, administradores de empresas, comunicadores sociales, arquitectos, entre otros. La bióloga ambiental, Micaela Alarcón, de 26 años, siguió el curso de formación para trabajar en el Metro.

"Nos enseñaron términos técnicos de cómo funcionan los trenes y las estaciones. También el trato que debemos dar a los usuarios", expresó. Añade que ha sido muy difícil educar a los usuarios para que aprendan a cuidar la obra más emblemática en la historia de Quito.

Por ejemplo, ha sido muy complicado que algunos usuarios entiendan que no pueden ingresar con alimentos o bebidas. Otros quieren acceder con sus mascotas y sin llevarlas en sus cajas (kendall) o mochilas en forma de burbuja. "Hay personas que no ceden con las normas y unos me han gritado, pero tenemos a los guardias y personal de la Policía".

