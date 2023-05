La gente esperó más de 20 minutos e ingresó de forma desordenada. Se quejó que no hubo agilidad en la venta y pagos de los tiquetes.

Aclaró que no hubo desmanes y acciones vandálicas. De su parte, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, manifestó:

Apuntó que la obra más emblemática, en la historia de la capital , opera en su fase pagada. "Agradezco la gran acogida ciudadana, aunque aún existen inconvenientes focalizados en la estación Quitumbe, he pedido al gerente del Metro, Efraín Bastidas , aplicar los correctivos necesarios.

Ante las quejas de los usuarios que se registraron hoy, el nuevo alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, manifestó que no permitirá que pruebas que no estén bien planificadas afecten la confianza, esperanza y credibilidad que la gente debe tener en la obra más importante de la ciudad.

Publicó un video en Twitter. "Si las pruebas presentan fallas en el sistema de recaudo, evidentemente la gente le va a perder confianza al sistema de transporte que queremos", dijo el Burgomaestre.

Llamó la atención severamente a quienes están detrás de las pruebas que no están bien planificadas. A su juicio, el Metro de Quito debe movilizar un promedio de 400.000 pasajeros al día, pero si con 25.000 se reportan fallas significa que no están preparados. "Acelerar para que algunos se tomen las fotos es una severa irresponsabilidad y al menos yo no lo voy a permitir".

Añadió que va a trabajar desde el principio de su gestión en el Municipio para que el Metro esté operativo. Prevé que comience a funcionar en el último trimestre de este año. Espera que sea en las Fiestas de Quito, pero en este momento es imposible hacerlo.

"Basta de irresponsabilidades. El argot popular suele decir deje así, no lo dañe más. Si no están preparados, si no planifican las cosas con atención. Si el resultado es peor que la enfermedad que la gente pierda confianza en el Metro de Quito, basta de irresponsabilidades".

