Lloa tiene nueva ruta de transporte público que conecta con el Metro, Trole y Ecovía

Estos son los horarios y rutas de esta línea de transporte.

   
    Nueva ruta de transporte público para Lloa.( QuitoInforma )
Lloa, parroquia rural de Quito, ahora tiene una ruta de transporte público que conectará con Quitumbe, integrándola al sistema metropolitano de movilidad con Ecovía, Trolebús y Metro.

La ruta es la siguiente: el bus parte desde la Estación del Terminal Quitumbe, pasa por la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, la Universidad Politécnica Salesiana, Solanda y Mena 2, hasta llegar a Lloa.

Desde allí, el retorno sigue la misma ruta.

El servicio funciona de lunes a viernes, de 05:45 a 21:00, y los fines de semana y feriados, de 06:00 a 20:00, con minibuses que recorren 35,2 kilómetros entre Quitumbe y Lloa, cada 15 a 20 minutos.

La integración con el sistema de transporte metropolitano por ahora es física, por lo que el pasaje de esta ruta se paga de manera independiente.

