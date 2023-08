Quito: los grupos religiosos y agentes metropolitanos protagonizaron incidentes en la Plaza Grande

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, lamentó lo que ocurrió ayer, domingo 30 de julio de 2023, en la Plaza Grande del Centro Histórico de Quito, cuando se produjeron incidentes entre grupos religiosos y personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos.

"No voy a permitir que se convierta en una plaza de venta ni en un templo de determinadas iglesias (...) No puede ser que algunos se hayan acostumbrado a hacer de la Plaza Grande un templo, tienen sus propios espacios", manifestó el Burgomaestre. Cuestionó que agrupaciones no piden permisos y se instalan con parlantes y demás equipos de sonido que causan ruido e incomodidad. También colocan banderas en el atrio de La Catedral, lo cual no es agradable para los turistas.

Se quejó que ayer un grupo de agentes metropolitanos fueron agredidos. "Ayer, lastimosamente hubo un enfrentamiento y el Cuerpo de Agentes de Control tiene un mandato exacto, claro, y en eso soy enfático, nadie puede faltar al respeto a los derechos humanos cuando están haciendo un acto de control".

Dijo que la tarea de los metropolitanos es defender el espacio público. Los incidentes fueron registrados en videos que se difundieron en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo unos religiosos increpan a los uniformados, quienes les piden que se retiren de la Plaza de la Indepedencia.

Muñoz dijo que anteriormente ya se les pidió a esas personas que no ocupen la plaza para esas actividades, porque ya hubo quejas por el ruido excesivo. "El otro día bajé para ver lo que pasaba y vi una misa campal, por lo que me acerqué a pedirles que no vuelva a suceder. Desde la semana pasada ocupamos el espacio público. Solo esperan que nos movamos para hacer misa".

Dijo que a la quinta advertencia ya tuvieron que quitarles el parlante y se dieron los incidentes.

