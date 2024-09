En este momento, carreteras clave como la Avenida Simón Bolívar y otras rutas de acceso a Cumbayá y Guápulo se encuentran cerradas, mientras las autoridades trabajan para redirigir el tránsito y asegurar el paso de los vehículos de emergencia.

Las autoridades han recomendado a las familias estar preparadas para posibles evacuaciones y mantenerse informadas a través de los canales oficiales, donde se estará actualizando el estado de las vías y el avance en las labores de contención del fuego.

Por su parte, el cuerpo de bomberos de Quito ha declarado que las condiciones para controlar el incendio son extremadamente difíciles debido a la topografía del terreno y la persistencia del viento. No obstante, las labores no cesan, y cientos de bomberos y voluntarios luchan por proteger no solo las áreas naturales, sino también las viviendas que se encuentran en riesgo.