Quito
07 oct 2025 , 07:19

Un voraz incendio destruyó un taller mecánico en el sur de Quito

La emergencia no dejó heridos, solo daños materiales.

   
    El taller mecánico quedó destruido por el incendio.( Bomberos Quito )
Fuente:
propia
Juan Pinchao

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Un voraz incendio destruyó un taller mecánico la madrugada de este martes 7 de octubre en la Ciudadela Argentina, sur de Quito.

Para controlar el fuego, el Cuerpo de Bomberos Quito tuvo que emplear 21 efectivos y siete vehículos.

Por fortuna, no se registraron víctimas mortales o personas heridas.

El taller mecánico quedó en cenizas.
Los bomberos confirmaron que los daños materiales fueron cuantiosos. Todo el taller quedó destruido, se afectaron materiales de pintura y parte de un camión.

El Cuerpo de Bomberos Quito explicó la causa de incendio: "... se encendió la manta que cubría a un compresor, las personas cubrieron el compresor y se olvidaron energizado, este funciona en automático con la baja presión y se vuelve a encender calentando los pistones estos encendieron la frazada que es de material ligero".

