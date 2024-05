Lucía y Pablo piden que no se revele su identidad porque temen que haya represalias en su contra. Todos los días, lloran de indignación afuera de las oficinas de Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Son dos hermanos, de 70 y 74 años, que claman por atención y solución a un problema que no es suyo y que no les comunicaron a tiempo. El más afectado es Pablo, quien trabajó toda su vida y gracias a eso recibe una pensión mensual, pero hace una semana bloquearon su cuenta del banco de la nada y se enteró que iniciaron un proceso de coactiva por una supuesta deuda de una línea de teléfonia fija de CNT. No solo a él sino a sus seis hermanos que también son de la tercera edad.

La deuda inició con una factura que supuestamente no fue cancelada en 2014 por un valor que no superaba los USD 14, pero actualmente ya suman más USD 500 por intereses. Ante eso, Pablo se pregunta ¿cómo pagar este valor si por su retiro apenas recibe USD 300 mensuales?

Es un gasto que no tenía previsto y que tampoco fue anticipado como se debería.

