El Gobierno organizará concierto gratuito en la Plaza de Toros por Fiestas de Quito

El Gobierno organizará la Serenata a la Carita de Dios, un evento en el que se presentarán 14 artistas musicales para homenajear a Quito por sus 491 años de fundación.

El concierto tendrá lugar en la Plaza de Toros, norte de la capital, desde las 15:00. La entrada será gratuita.

