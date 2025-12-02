Quito
02 dic 2025 , 20:14

El Gobierno organizará concierto gratuito en la Plaza de Toros por Fiestas de Quito

14 artistas de diferentes géneros musicales ofrecerán un show por Fiestas de Quito.

   
    El presidente Daniel Noboa y la primera dama Lavinia Valbonesi presencian una serenata por Fiestas de Quito.( Isaac Castillo/Presidencia de la República. )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El Gobierno organizará la Serenata a la Carita de Dios, un evento en el que se presentarán 14 artistas musicales para homenajear a Quito por sus 491 años de fundación.

El concierto tendrá lugar en la Plaza de Toros, norte de la capital, desde las 15:00. La entrada será gratuita.

LEA: Daniel Noboa recibe su propia Serenata Quiteña desde Carondelet

Los artistas invitados son:

  • Don Medardo y Sus Players
  • Papaya Dada
  • Sergio Sacoto
  • Waldokinc El Troyano
  • Sandra Argudo
  • Darío Castro
  • Señora Cumbia
  • Juan Fernando Velasco
  • AU-D
  • Caramelo Caliente
  • Rony Ron
  • Máximo Escaleras
  • Maykel
  • Nathaly Silvana

    • LEA: El concejal Wilson Merino participó en la Serenata Quiteña a Daniel Noboa

    Discordia entre Pabel Muñoz y Daniel Noboa

    Este martes 2 de diciembre, personas afines a Noboa le organizaron una Serenata Quiteña. Participaron ministros y hasta el concejal de Quito, Wilson Merino.

    Tradicionalmente, el Alcalde de Quito lleva la Serenata Quiteña al Presidente durante las Fiestas de Quito. Pero en este año los enfrentamientos entre las partes se acrecentaron.

    Pabel Muñoz dijo que no llevaría la serenata a Noboa y lo dejaría "con los churos hechos" porque el contrato para ese fin y otras actividades por las fiestas fueron frenadas por el Sercop por presuntas irregularidades. Algo que el Alcalde tomó como una forma para afectar su gestión en plenas Fiestas de Quito.

    LEA: Pabel Muñoz dice que no dará la serenata quiteña a Daniel Noboa por las Fiestas de Quito 2025

