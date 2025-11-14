Quito
14 nov 2025 , 18:40

FM Mundo cumple 20 años con la mejor información y programación de calidad

Celebra dos décadas de trayectoria, destacándose como una de las emisoras más relevantes del Ecuador por su programación y lo hizo con el lema '20 años haciendo historia"

   
  • FM Mundo cumple 20 años con la mejor información y programación de calidad
    El logo de FM Mundo 98.1 que cumple 20 años.( Cortesía de FM Mundo )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

La radiodifusora FM Mundo 98.1 cumplió 20 años, este viernes 14 de noviembre de 2025. Celebró dos décadas de trayectoria, destacándose como una de las emisoras más relevantes del Ecuador por su programación y lo hizo con el lema '20 años haciendo historia".

La estación fue fundada por su director general, Christian del Alcázar Ponce. La radio se destaca también por sus contenidos informativos, de entretenimiento y de actualidad, con grandes comunicadores y periodistas. "Nos hemos convertido en un referente de una comunicación responsable y de confianza para millones de oyentes dentro y fuera del país".

También ha sido testigo de hechos importantes del acontecer nacional e internacional con información veraz y oportuna. Su compromiso es con la verdad, la investigación periodística y proporcionando calidad informativa para la audiencia.

Le puede interesar: Ecuavisa celebra 58 años, manteniendo un legado de comunicación, innovación y compromiso con Ecuador

Temas
aniversario
Dos décadas
20 años
FM Mundo
FM Mundo
Christian del Alcázar Ponce
Ecuador
Quito
Noticias
Recomendadas