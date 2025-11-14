FM Mundo cumple 20 años con la mejor información y programación de calidad

La radiodifusora FM Mundo 98.1 cumplió 20 años, este viernes 14 de noviembre de 2025. Celebró dos décadas de trayectoria, destacándose como una de las emisoras más relevantes del Ecuador por su programación y lo hizo con el lema '20 años haciendo historia".

La estación fue fundada por su director general, Christian del Alcázar Ponce. La radio se destaca también por sus contenidos informativos, de entretenimiento y de actualidad, con grandes comunicadores y periodistas. "Nos hemos convertido en un referente de una comunicación responsable y de confianza para millones de oyentes dentro y fuera del país".

También ha sido testigo de hechos importantes del acontecer nacional e internacional con información veraz y oportuna. Su compromiso es con la verdad, la investigación periodística y proporcionando calidad informativa para la audiencia.

