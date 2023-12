Las Fiestas de Quito se celebran entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre con un sinfín de actividades. Las anteriores generaciones esperaban con ansias estas fechas para poder salir al Centro Histórico, aunque esto ha cambiado, pues los jóvenes de hoy en día prefieren mantenerse en sus grupos de amigos en fiestas particulares.

A partir de la pandemia, los jóvenes optaron por ver más alternativas para reunirse entre sus compañeros y eso les impulsó a que estas celebraciones se muevan a una nueva modalidad privada para salvaguardar su seguridad.

Años atrás, los juegos tradicionales, el canelazo, el '40' y campeonatos de trompos era lo primero que se venía a la mente de los quiteños a vísperas del 6 de diciembre, fecha de fundación de la capital. Ahora, los cigarrillos electrónicos, tecnología y TikToks es lo que está en boga en los jóvenes y es parte de sus fiestas.

Francesca Flores (20 años), joven universitaria, menciona que se siente orgullosa de vivir en una ciudad tan linda, pero que cuando se reúne en la casa de sus amigos prefiere hacer videos como una forma de desestresarse.

“Me gusta usar TikTok y más cuando puedo hacer videos con mis amigas. Para mí es una forma de distraerme y reír un poco porque siento que podemos ser nosotras mismas”, dice Flores.

Aun así, añade que no sabe jugar 40 porque en estas fechas nunca ha tenido la necesidad ni la atracción total de aprender por la falta de tradiciones y reuniones típicas, sino que ahora prefiere tomarse fotos e inmortalizar momentos únicos en redes sociales.

Las fiestas de los jóvenes quiteños ya no solo se disfruta, sino que todo queda grabado por cada uno de los asistentes porque quien no graba o toma fotos es como si no hubiera asistido a la reunión.

Por el otro lado, Mariuxi Mejía (36 años) recuerda que, en su adolescencia, la fiesta era por la Plaza de Toros donde había puestos en los que vendían vino y canelazo al ritmo de la canción del 'Chullita Quiteño'. Además, considera que disfrutaba más porque no estaba tan pendiente de su celular como hoy en día.

También, comenta que en el Centro de Quito era muy común que los jóvenes vayan a los concursos del juego del trompo y a las competencias de los carros de madera.

Sin embargo, esa perspectiva cambió porque para los jóvenes de hoy en día el Centro de Quito se ha deteriorado y es complicado encontrar un lugar para paquear. A lo que dicen con esperanza que esperan que mejore con el Metro de Quito que recientemente fue inaugurado para reavivar memorias y vivir la experiencia de las Fiestas.

“Es más fácil y rápido movilizarme con el Metro hasta el Centro de Quito en estas fechas tan especiales y una gran oportunidad para las personas de conocer algunas partes nuevas de la ciudad”, acotó Abigail Vallejo, joven de 20 años.

Además, algo que llamó la atención a estos jóvenes universitarios es que ya no se le da la misma importancia al canelazo porque consideran que su sabor está sobrevalorado y que es hora de cambiar de bebida tradicional.

Si bien algunas de estas tradiciones se han perdido, el 40 sigue siendo el principal atractivo de las Fiestas de Quito por la historia que posee y las frases que se utilizan para hacer las famosas caídas en el juego.

Para Darwin Gálvez (49 años), estas frases son tradicionales en el juego de cartas porque le recuerda a su infancia cuando jugaba con sus compañeros y decían “Dos por shunsho, marido tiene, culito que boto, lanza las viejas (cuando se lanzaba las cartas J, Q y K)”.