La instalación de conectividad en el Metro de Quito fue uno de los temas que se analizaron durante la última sesión del Concejo Metropolitano. La anterior administración indicó que los usuarios tendrían acceso a Internet desde septiembre de este año, pero esto vuelve a ser incierto.

El actual gerente, Víctor Hugo Villacrés Endara, indicó en su comparecencia que la mayoría de metros en el mundo no tiene acceso a ese servicio por seguridad. “El debate entre los sistemas de Metro, a escala mundial, es si vamos a tener conectividad o no. Unos lo hacen y otros sí. En Canadá, por ejemplo, hay uno de los sistemas que no tiene porque podría sufrir atentados”.

Afirmó que en otras naciones se desarrollaron aplicaciones para que los usuarios puedan revisar la información del sistema. “Habría una App que nos permitía conocer a cuanto tiempo estamos de la estación o algún otro anuncio”.

