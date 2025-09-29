Quito
Dos ciclistas que se extraviaron en el Rucu Pichincha fueron rescatados por los Bomberos de Quito

Los deportistas realizaban un recorrido desde Lloa, por los Integrales del Pichincha, y se perdieron por las intensas lluvias reportadas en el sector

   
    Los bomberos junto a los dos ciclistas rescatados. ( Cortesía del CBQ )
El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) rescató a dos ciclistas que se desorientaron y no lograron descender del Rucu Pichincha, la noche del domingo 28 de septiembre de 2025. Los deportistas realizaban un recorrido desde Lloa, por los Integrales del Pichincha, y se extraviaron por las intensas lluvias reportadas en el sector.

La alerta fue reportada a los casacas rojas que se trasladaron al sector para buscarlos. Durante las operaciones, los equipos de rescate afrontaron condiciones complicadas. Las precipitaciones ocasionaron la formación de hielo y volvió el terreno más riesgoso, lo que hizo más complejo el avance.

Signos de hipotermia

Tras varias horas de trabajo, los efectivos lograron ubicar a los ciclistas. Presentaron signos de hipotermia. Les dieron primeros auxilios, abrigo y los trasladaron a una zona segura en donde se encontraron con sus familiares.

El CBQ recomendó a la gente que, si va a realizar actividades en montaña o ciclismo de altura, siempre debe revisar el pronóstico del clima, llevar ropa adecuada, hidratación y avisar a sus familiares o amigos la ruta que va a tomar.

