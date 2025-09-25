Quito
25 sep 2025 , 06:00

La Diablada se tomará La Mariscal con un desfile de tradición y color

Entre las agrupaciones confirmadas se encuentran la Diablada de Píllaro.

   
    Desfile por La Mariscal, en Quito.( QuitoInforma )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El próximo viernes 26 de septiembre, las calles de La Mariscal, centro norte de Quito, se vestirán de fiesta para recibir a una de las tradiciones más emblemáticas de Ecuador: la Diablada.

Desde las 17:30, la ciudadanía podrá disfrutas de las bandas y el brillo de los trajes en un desfile que celebra la resistencia y la identidad cultural del país.

El recorrido, que forma parte del plan de reactivación del barrio, iniciará en la plaza de Los Presidentes (Amazonas y Jorge Washington) y continuará hasta la plaza El Quinde (Mariscal Foch y Reina Victoria).

Entre las agrupaciones confirmadas se encuentran la Diablada de Píllaro (Tungurahua), los Diablos de Hojalata (Chimborazo), los Diablos de Alangasí, los Diablos Quiteños y los Diablos Floridos de Cotocollao, entre otras comparsas.

Cada una de ellas traerá consigo la memoria ancestral de esta tradición, que es un símbolo de celebración y arraigo.

Temas
desfile
Diablada Pillareña
Quito
La Mariscal
Noticias
