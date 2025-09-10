Quito
El cuerpo de la joven que se arrojó desde el puente de Guápulo fue rescatado

El fatídico evento se produjo el domingo 7 de septiembre.

   
    Elementos de la Policía durante la búsqueda de la joven que se suicidó.( Televistazo )
El cuerpo de la joven que se arrojó desde el puente de Guápulo, oriente de Quito, y que cayó al río Machángara, fue rescatado este miércoles 10 de septiembre.

El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos Quito participaron de la extracción del cadáver pasado el mediodía.

El cuerpo fue encontrado en dicho río, junto a una roca, a 625 metros de donde la mujer se lanzó del puente. La Dinased toma procedimiento en el lugar.

El fatídico evento se produjo el domingo 7 de septiembre. La joven tenía 19 años de edad y cursaba la carrera de Comunicación Social.

Las autoridades tuvieron complicaciones para encontrarla debido a la turbiedad del río.

