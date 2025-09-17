Covid, el perrito héroe que quedó paralizado tras frustrar un robo en Quito

La delincuencia no tiene límites. En la <b>Ciudadela Ibarra</b>, en el sur de Quito, un perrito que salió en defensa de una mujer <b>víctima de robo</b> fue <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/tres-perros-rescatados-vivienda-abandonada-sur-KG10079883 target=_blank>atropellado por una motocicleta</a> en la que huyeron dos <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/preocupacion-yaruqui-envenenamiento-masivo-mascotas-CC10122716 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b>