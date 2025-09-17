Quito
Covid, el perrito héroe que quedó paralizado tras frustrar un robo en Quito

La inseguridad golpea también a los más indefensos: en la Ciudadela Ibarra, un perro quedó paralizado luego de enfrentarse a ladrones para proteger a una mujer de un asalto.

   
Televistazo
Televistazo
La delincuencia no tiene límites. En la Ciudadela Ibarra, en el sur de Quito, un perrito que salió en defensa de una mujer víctima de robo fue atropellado por una motocicleta en la que huyeron dos sujetos sospechosos.

Ahora, la mascota que responde al nombre de Covid ya no puede caminar. Su propietario sufre y trata de aliviar el dolor de su amigo con masajes en sus dos patitas traseras, que permanecen inmóviles.

"A veces ni conmigo mismo puedo, soy discapacitado, la mitad de mi cuerpo se paralizó", contó el propietario. Entre lágrimas agregó que sus vecinos le aconsejan dormir al perro para aliviar su dolor, pero reconoció que no puede hacerlo, "no tengo el valor, me da pena".

Es la Ciudadela Ibarra donde la delincuencia domina las noches y las madrugadas.

Conozca cómo ayudar a Covid:

La delincuencia domina las noches y madrugadas

En la misma calle del perro atropellado también robaron un local de calzado. Se llevaron todo; una perdida de USD 4 mil. El propietario se abasteció para el inicio de clases.

Los vecinos no quieren hablar por temor. Solo se preguntan hasta cuándo tendrán que soportar esta situación.

Para finalizar, los vecinos reiteran el llamado a la solidaridad. "Por favor, si alguien puede ayudar a la mascota que responde al nombre de Covid, puede acudir a la ciudadela Ibarra con ayuda". Pero hágalo temprano, porque en la noche cualquier cosa puede pasar.

