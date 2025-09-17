Covid, el perrito héroe que quedó paralizado tras frustrar un robo en Quito

La delincuencia no tiene límites. En la Ciudadela Ibarra, en el sur de Quito, un perrito que salió en defensa de una mujer víctima de robo fue atropellado por una motocicleta en la que huyeron dos sujetos sospechosos.

Ahora, la mascota que responde al nombre de Covid ya no puede caminar. Su propietario sufre y trata de aliviar el dolor de su amigo con masajes en sus dos patitas traseras, que permanecen inmóviles.

"A veces ni conmigo mismo puedo, soy discapacitado, la mitad de mi cuerpo se paralizó", contó el propietario. Entre lágrimas agregó que sus vecinos le aconsejan dormir al perro para aliviar su dolor, pero reconoció que no puede hacerlo, "no tengo el valor, me da pena".

Es la Ciudadela Ibarra donde la delincuencia domina las noches y las madrugadas.

Conozca cómo ayudar a Covid: