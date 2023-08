El Cuerpo de Bomberos de Quito abre convocatoria para psicólogos clínicos y tecnólogos en emergencias médicas

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) convoca a cinco profesionales en psicología clínica y 47 tecnólogos en emergencias médicas para el curso de formación de la XV promoción de aspirantes a bomberos (técnicos).

Las inscripciones serán del 4 al 7 de septiembre de 2023 en el enlace: inscripciones.bomberosquito.gob.ec. Los requisitos son los siguientes:

- Ser ecuatoriano (a); de acuerdo al artículo 7 de la Constitución de la República del Ecuador.

Título de Tercer Nivel: (Técnico Superior o Tecnológico Superior y de grado, con títulos en: Emergencias Médicas y Psicología Clínica, debidamente reconocido por la Senescyt).

- Declaración juramentada de estar en uso de los derechos de ciudadanía, no estar incurso en alguna de las inhabilidades o prohibiciones para el ingreso o ejercicio de un cargo público, o interdicción judicial.

Le puede interesar: Un incendio provoca nube de humo que cubre al puente sobre el río Chiche

- No haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos contra la administración pública y por casos de violencia intrafamiliar.

- No deber dos o más pensiones alimenticias, no poseer cuentas o bienes en paraísos fiscales, certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público.

- Tener hasta 28 años a la fecha de inscripción, aprobar exámenes psicológicos, psicométricos, médicos, académicos, físicos, entrevista personal y control de confianza.

- Certificado de no haber sido destituido o dado de baja de las siguientes entidades:

- Fuerzas Armadas.

- Policía Nacional.

- Cuerpo de agentes penitenciarios.

- Cuerpo de agentes de Aduana.

- Cuerpo de Vigilancia de la Comisión Tránsito del Ecuador.

- Cuerpo de agentes de control del cantón.

- Certificado de no tener antecedentes penales.

La documentación deberá ser adjuntada en un solo archivo en formato PDF, conforme lo indicado en el link de inscripción. El archivo deberá ser grabado y cargado bajo el siguiente formato: apellidos, nombres, número de cédula. (ejemplo: Padilla Pérez Carlos Luis 1798726352). El peso del archivo PDF no deberá superar los 5 Mb.

Le puede interesar: Al menos ocho incendios forestales se registraron durante la mañana del 26 de agosto, en Quito