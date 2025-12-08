El consumo de licor fue masivo en las últimas Fiestas de Quito

En las últimas <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fiestas-de-quito target=_blank>Fiestas de Quito</a></b>, que se desarrollaron del 5 al 7 de diciembre de 2025, la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/agencia-metropolitana-de-control target=_blank>Agencia Metropolitana de Control (AMC)</a></b> retiró a 3 755 libadores de calles, plazas y alrededores de eventos <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/fiestas-quito-emergencias-incrementaron-5-7-diciembre-LH10532988 target=_blank></a></b>