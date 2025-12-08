Quito
08 dic 2025 , 12:42

El consumo de licor fue masivo en las últimas Fiestas de Quito

Cientos de libadores se ubicaron en direrentes sectores no permitidos. La AMC retiró 3 755 personas que tomaban bebidas alcohólicas y retuvo 6 403 botellas de licor, en su mayoría “canelazo”.

   
  • El consumo de licor fue masivo en las últimas Fiestas de Quito
    El personal de la Agencia Metropolitana de Control intervino en las zonas con alto flujo de libadores.( Cortesía de AMC )
Fuente:
Registro
user placeholder
Canal WhatsApp
Newsletter

En las últimas Fiestas de Quito, que se desarrollaron del 5 al 7 de diciembre de 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) retiró a 3 755 libadores de calles, plazas y alrededores de eventos masivos.

También retuvo 6 403 botellas de licor, en su mayoría “canelazo” preparado con alcohol sin registro sanitario. Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, manifestó que “los controles también se enfocaron en reducir otros factores de riesgo para la salud, retirando 1 520 cigarrillos sin registro sanitario, comercializados de forma irregular y presumiblemente de contrabando”.

Le puede interesar: Fiestas de Quito: las emergencias se incrementaron del 5 al 7 de diciembre

Comercio autónomo

Las autoridades se desplegaron 150 funcionarios de la AMC, en zonas focalizadas, como el bulevar de las Naciones Unidas, la avenida de Los Shyris, los alrededores de las universidades, entre otros sectores con gran afluencia de personas.

En lo que respecta al control al comercio autónomo, se verificó a 1 034 vendedores autónomos para constatar que cumplan la normativa y ordenar la actividad en las calles y espacios para la comercializacón.

Le puede interesar: Reciclador en moto lanza piedra y destroza parabrisas de un carro en la av. Real Audiencia

Temas
bebidas alcohólicas
espacios públicos
libadores
Fiestas de Quito
vía pública
retiro
consumo de licor
botellas de licor
Agencia Metropolitana de Control
AMC
Quito
Noticias
Recomendadas