El consumo de licor fue masivo en las últimas Fiestas de Quito

En las últimas Fiestas de Quito, que se desarrollaron del 5 al 7 de diciembre de 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) retiró a 3 755 libadores de calles, plazas y alrededores de eventos masivos.

También retuvo 6 403 botellas de licor, en su mayoría “canelazo” preparado con alcohol sin registro sanitario. Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, manifestó que “los controles también se enfocaron en reducir otros factores de riesgo para la salud, retirando 1 520 cigarrillos sin registro sanitario, comercializados de forma irregular y presumiblemente de contrabando”.

