Quito
08 nov 2025 , 14:10

Asistentes al concierto de Shakira podrán regresar más rápido al sur de Quito en Ecovía

La Empresa de Pasajeros Quito alista biarticulados para el regreso de los asistentes hasta el sur de la capital.

   
    Unidad de la Ecovía en Quito.( Cortesía )
Juan Pinchao
Los asistentes a los tres conciertos de Shakira podrán regresar al sur de Quito de manera más fácil.

Una vez que terminen los espectáculos, tres biarticulados de la Ecovía estarán ubicados en la parada San Martín (Plaza Argentina) para el retorno de los ciudadanos.

Las unidades partirán desde las 22:30 de manera continúa hasta la Estación Guamaní.

LEA: Más de 600 policías participarán en el operativo de seguridad del Festival Gastronómico y el concierto de Shakira, en Quito

La Ecovía funcionará en horario regular realizando giros entre la Estación Guamaní y la parada San Martín. Por su parte, la Estación Río Coca operará con normalidad con sus rutas alimentadoras y reforzará el circuito Intraterminales Río Coca – El Labrador, con un intervalo de dos minutos.

Mientras tanto, durante los tres días de los conciertos (sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre), el Trolebús operará hasta la medianoche. Las unidades realizarán paradas cada diez minutos en Quitumbe, Mayorista, El Recreo, Santo Domingo, El Ejido, La Colón, Estadio y El Labrador.

LEA: Estos son los horarios del Metro de Quito durante los conciertos de Shakira en Ecuador

