Más de 600 policías participarán en el operativo de seguridad del Festival Gastronómico y el concierto de Shakira, en Quito

Un operativo especial de seguridad montará la Policía Nacional para los conciertos que dará la colombiana Shakira, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, los días 8, 9 y 11 de noviembre.

También con motivo del Festival Gastronómico y el concierto Las Mujeres No Lloran World Tour. El operativo policial se desplegará desde las 22:00 del viernes 7 de noviembre hasta la finalización de las presentaciones artísticas, para garantizar la seguridad y el orden público, tanto en el interior como en los alrededores del estadio y en los lugares de mayor afluencia de personas.

Se contará con la participación de más de 1 100 uniformados de los ejes preventivo, investigativo e inteligencia, apoyados por 10 patrulleros, 45 motocicletas, tres Unidades Móviles de Atención Ciudadana (UMAC), cuatro ambulancias y una aeronave, destinados a brindar cobertura integral y respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Emerson Luna, jefe del operativo, mencionó que la Policía Nacional desplegará un importante contingente de policías, sin descuidar la parte de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público, que van a estar apostados desde las 22:00 de este viernes 7 de octubre de 2025 hasta que terminen los tres días de la gira en la capital.

Estarán presentes en los 14 accesos habilitados al estadio, controlando el ingreso de los asistentes de forma ordenada y segura. Además, se activarán dos grupos de reacción inmediata para atender de manera eficiente cualquier incidente que pudiera registrarse durante el desarrollo del concierto.

