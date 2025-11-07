Quito
07 nov 2025 , 17:46

Más de 600 policías participarán en el operativo de seguridad del Festival Gastronómico y el concierto de Shakira, en Quito

Se desplegará desde las 22:00 del viernes 7 de noviembre hasta la finalización de las presentaciones artísticas. Se implementarán 17 puntos seguros en los alrededores del estadio Atahualpa.

   
    Quito, jueves 6 de noviembre del 2025. Decenas de personas llegaron al Estadio Olí­mpico Atahualpa. ( API )
Fuente:
Registro
Diego Bravo
Un operativo especial de seguridad montará la Policía Nacional para los conciertos que dará la colombiana Shakira, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, los días 8, 9 y 11 de noviembre.

También con motivo del Festival Gastronómico y el concierto Las Mujeres No Lloran World Tour. El operativo policial se desplegará desde las 22:00 del viernes 7 de noviembre hasta la finalización de las presentaciones artísticas, para garantizar la seguridad y el orden público, tanto en el interior como en los alrededores del estadio y en los lugares de mayor afluencia de personas.

Se contará con la participación de más de 1 100 uniformados de los ejes preventivo, investigativo e inteligencia, apoyados por 10 patrulleros, 45 motocicletas, tres Unidades Móviles de Atención Ciudadana (UMAC), cuatro ambulancias y una aeronave, destinados a brindar cobertura integral y respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Emerson Luna, jefe del operativo, mencionó que la Policía Nacional desplegará un importante contingente de policías, sin descuidar la parte de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público, que van a estar apostados desde las 22:00 de este viernes 7 de octubre de 2025 hasta que terminen los tres días de la gira en la capital.

Estarán presentes en los 14 accesos habilitados al estadio, controlando el ingreso de los asistentes de forma ordenada y segura. Además, se activarán dos grupos de reacción inmediata para atender de manera eficiente cualquier incidente que pudiera registrarse durante el desarrollo del concierto.

Puntos seguros para los asistentes al show

Se implementarán 17 puntos seguros en los alrededores del estadio, con personal policial ubicado estratégicamente para garantizar la tranquilidad y protección de los asistentes.

Estarán en los principales accesos al Estadio Olímpico Atahualpa: av. Naciones Unidas y av. 6 de Diciembre, av. 6 de Diciembre y José Correa además de la av. 6 de Diciembre y Sánchez, un importante contingente policial trabajará de manera coordinada con distintas instituciones para mantener el control, el orden y la seguridad durante todo el evento.

Asimismo, la Policía Nacional mantendrá su presencia operativa después de finalizados los conciertos, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y garantizar un retorno seguro a las viviendas.

Este operativo se desarrolla en coordinación interinstitucional con el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Agencia Nacional de Tránsito, la Agencia Metropolitana de Tránsito y el Ministerio de Salud Pública, con el fin de asegurar un control efectivo y una respuesta inmediata ante cualquier situación que pudiera presentarse.

Se reforzará la presencia policial en paradas de buses, zonas de concentración masiva y principales ejes viales, sin descuidar el patrullaje preventivo y los servicios ordinarios a nivel local.

