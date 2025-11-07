Más de 600 policías participarán en el operativo de seguridad del Festival Gastronómico y el concierto de Shakira, en Quito

Un operativo especial de seguridad montará la Policía Nacional para los conciertos que dará la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/shakira target=_blank>colombiana Shakira</a></b>, en el <b>estadio Olímpico Atahualpa</b> de Quito, los días 8, 9 y 11 de noviembre. También<b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/metro-de-quito-extendera-horarios-atencion-conciertos-shakira-en-ecuador-NF10371286 target=_blank></a></b>