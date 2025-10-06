Concejo Metropolitano de Quito analiza de forma reservada acciones ante posible llegada de la Conaie

El Concejo Metropolitano de Quito decidió la mañana de este lunes 6 de octubre analizar de forma reservada las acciones que se tomarán en la capital ante posibles protestas y manifestaciones de la Conaie.

Esta sesión se convocó de forma extraordinaria debido a las expresiones del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, sobre una posible toma de Quito en el contexto del paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel.

Los concejales analizan este punto: "Presentación sobre la activación del protocolo metropolitano ante eventos de conmoción social y acciones ejecutadas hasta el momento por parte de la corporación municipal".

Para ello fueron citados de forma obligatoria la Administración General, Procuraduría Metropolitana, Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, Secretaría de Movilidad, Agencia Metropolitana de Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Secretaría de Desarrollo Productivo, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.

El concejal Bernardo Abad, por su parte, buscará la aprobación de un proyecto de resolución para que el Concejo rechace las expresiones de Marlon Vargas y se solicite a Pabel Muñoz coordine acciones con la Policía Nacional ante una eventual llegada del movimiento indígena a Quito.

