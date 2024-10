Recordó la carta que recibió de los exalcaldes en donde se manifestaba que la fragmentación no es la respuesta de las necesidades de ciertos sectores.

Esto ocurre luego de que la Junta Cívica del Valle del Ilaló planteara, desde hace meses atrás, la creación del cantón Ilaló con las parroquias rurales de Tumbaco, Cumbayá, Nayón, Puembo, Pifo, Yaruquí, El Quinche, Tababela y Checa . Esto por la desatención histórica por parte del Municipio ya que estas zonas no cuentan con las obras que merecen, según los integrantes de esa organización.

La propuesta de la Junta Cívica del Ilaló generó múltiples reacciones en la última semana. El alcalde Pabel Muñoz López le dijo no a la fragmentación de Quito. ¿Es viable la separación de nueve parroquias de la capital?

"La crítica es legítima, este debate no desconoce los señalamientos de la ciudadanía, pero la solución no es la creación de nuevos cantones", dijo y puntualizó que el 68% de cantones en el país no cumplen con los requisitos de número de habitantes, lo que constituye una "atrocidad" en términos de distribución de recursos.

Por otro lado, cuestionó la falta de liquidez del Gobierno Nacional, a pesar del aumento del IVA. Actualmente, el Gobierno tiene una deuda de USD 89 millones con la ciudad.

El concejal Andrés Campaña ratificó el apoyo a la convocatoria de unidad territorial. "Creemos en la unidad, cuando usted nos convocó al Acuerdo Quito, acudimos porque creemos en ella (unidad)".

El edil Emilio Uzcátegui señaló que el Acuerdo Quito debe ser el pretexto para que los sectores que sienten sus necesidades insatisfechas se unan en pro de una ciudad más equitativa.