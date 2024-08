Considera que las nueve parroquias han sido casi olvidadas por las autoridades pese a que tienen una gran potencial con empresas, colegios, universidades, centros de salud, hospitales, grandes negocios e industrias. Por ejemplo, datos del INEC refieren que en las nueve parroquias se registraron más de 20 mil empresas hasta el año pasado. Solamente en Cumbayá se reportaron 9 203, 8 923 en Tumbaco, 2 011 en Pifo, 1 636 en Yaruquí, 1 748 en Puembo, etc.

En una entrevista con Ecuavisa.com. Serrano dijo que "ya no soportamos la baja gestión de la Alcaldía capitalina " porque hay desatención en las parroquias rurales. Existe una falta de ejecución del presupuesto de las administraciones y no hay planificación. "El presupuesto se va en gasto corriente del Municipio . Es preferible tener uno pequeño, moderno, eficaz y dotado con tecnología".

Pese a su ubicación estratégica, alta población y gran productividad en el Distrito Metropolitano, esa zona ha sido desatendida históricamente por parte del Municipio y no cuenta con las obras que merece, manifestó Juan Fernando Serrano, presidente de la Junta Cívica del Valle del Ilaló . Por eso, los miembros de esa organización plantean la creación del nuevo cantón Ilaló, integrado por las nueve parroquias mencionadas anteriormente y que en la actualidad pertenecen al Distrito Metropolitano de Quito. Para ir concretando esta propuesta, se presentó toda la documentación en la Presidencia de la República y así se busca dar luz verde a una consulta popular.

Rodas expresó en su cuenta de X (antes Twitter) que afectar la unidad territorial del DMQ, mediante la creación de nuevos cantones, no atendería las legítimas aspiraciones de los residentes de parroquias rurales. Por el contrario, debilitaría aún más la actual capacidad institucional para hacerlo. Se debe impulsar la creación del Estatuto Autonómico del Distrito y avanzar hacia procesos efectivos de modernización, descentralización y desconcentración de las Administraciones Zonales.

Esta propuesta generó diversas reacciones y una de ellas fue el comunicado emitido por los exalcaldes Paco Moncayo, Augusto Barrera, Roque Sevilla, Andrés Vallejo, Mauricio Rodas y Santiago Guarderas . Apuntaron que dividir la capital no es la solución, pues se debe descentralizar, modernizar y recuperar la identidad quiteña.

"Podríamos atribuirle, entre otros, al tamaño del DMQ o la falta de planes y proyectos, burocracia, y otras más; sin embargo, el resultado es que apenas se devenga el 69% de la asignación codificada, significando ello que USD 482,5 millones no son utilizados, clara evidencia de que una mejor organización desde territorio, propenderá al mejor desarrollo", señala el documento con la propuesta de la Junta Cívica . "Las más bajas ejecuciones presupuestarias, son justamente las que más necesitan las parroquias rurales". Al momento -según la información levantada por la Junta Cívica del Ilaló - el Municipio quiteño cuenta con 23 000 servidores y su objetivo es reducir la carga burocrática con poca gente y que se trabaje con eficiencia.

Ese panorama -acota Serrano- es una muestra de que el sector es clave y no recibe la atención que amerita. Otro de los principales problemas del Municipio de Quito es que se dispone de recursos y no hay capacidad de utilizarlos.

Las actividades a las que se dedican esas compañías son agricultura, ganadería, minas, canteras, suministros de agua, gas, vapor, aire acondicionado, construcción, comercio al mayor y por menor, reparación de autos y motos, transporte, almacenamiento, actividades inmobiliarias, recreación, etc. Se genera más de 60 000 plazas de trabajo con ventas superiores a los USD 3 millones.

Afectar la unidad territorial del Distrito Metropolitano de Quito mediante la creación de nuevos cantones no atendería las legítimas aspiraciones de los residentes de parroquias rurales. Por el contrario, debilitaría aún más la actual capacidad institucional para hacerlo. Debemos... pic.twitter.com/rOua0F9TAa

En la misma red social se pronunció Augusto Barrera. A su juicio, más allá de las diferencias, "consideramos que la unidad territorial, histórica, social y cultural de Quito es un bien superior a defender y proyectar al futuro". El comunicado de los exBurgomaestres enfatizó que una de las prioridades es lograr la simplificación, automatización y desconcentración de la tramitología relativa a los procesos de aprobación, habilitación y control urbanístico de la ciudad.

Igualmente, debería aprobarse un presupuesto desconcentrado que se base en criterios como población, necesidades básicas insatisfechas, extensión territorial por cada zona. Es la única forma de lograr equidad y justicia. También para transparentar la recaudación y gastos.

De su parte, el alcalde Pabel Muñoz López, dijo no a la fragmentación de la capital. No le parece una propuesta adecuada que nueve parroquias formen un nuevo cantón. “Uno puede tener la legitimidad de que mi barrio sea el mejor, tenga los mejores servicios, las expectativas son legítimas, más aún si están en el marco de la ley y procesos adecuados; sin embargo, puedo opinar sobre esto me parece inadecuado pensar en un nuevo cantón”.

Para fortalecer al Distrito Metropolitano de Quito -enfatizó- y llevar el trabajo a los barrios hay distintas vías y la escogida por Quito es la creación y el fortalecimiento de administraciones zonales. “Las administraciones zonales me parecen la mejor opción para estar más cerca de los barrios y, por tanto, para generar más obras. Ejemplos de esto, son Calderón, Quitumbe, La Ecuatoriana, en donde hemos entregado obras de presupuestos participativos”.

Lo importante es fortalecer los procesos de desconcentración, a partir de las administraciones zonales. “Cuidado la ciudadanía se confunde con los espejos que, a veces, parecen buenas ideas y podrían ser todo lo contrario”, sostuvo.

Le puede interesar: Una multa de USD 4 600 pagará un hombre por maltratar a un perro con paraplejia