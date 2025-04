La compra de los trolebuses eléctricos sigue bajo el escrutinio de los concejales

"Entregaron el informe jurídico, pero no han entregado el proceso de licitación internacional que también pedimos", mencionó el concejal Michael Aulestia.

Pero ahora los concejales solicitaron nueva información sobre un informe de manera certificada de que el directorio de la Empresa de Pasajeros conoció y autorizó la firma de este convenio.

Pero para la Empresa de Pasajeros, no es necesario que el directorio autorice la firma. Y que la decisión de firma el convenio es netamente del gerente de la Empresa de Pasajeros. "He sido notificado que no se encuentra ninguna acta, sesión o reunión del directorio de Pasajeros que haya autorizado la firma de este convenio", dijo Aulestia.

Esto ocurre a 8 días que Contraloría inicie un examen especial a la compra de los nuevos troles. Los resultados de lo que detecte el organismo de control, se conocerán luego de tres o cuatro meses.

